53 مليون دينار ومواد إغاثية ضخمة في حملة دعم جمجمال بالسليمانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- اختُتمت حملة جمع التبرعات لمتضرري سيول جمجمال في متحف الأمن الأحمر (ئەمنەسوورەکە) بمدينة السليمانية، حيث أُعلن عن جمع عشرات الملايين من الدنانير إضافةً إلى كميات كبيرة من المواد الإغاثية.

وخلال مؤتمر صحفي، قدّم نادر علي، عالم الدين وعضو الحملة، البيان الختامي للتبرعات، مؤكداً شكر القائمين على الحملة لكل من ساهموا في الاستجابة للنداء.

وكشف عن جمع 53 مليون دينار عراقي، إلى جانب 8 آلاف و600 دولار، و500 يورو كتبرعات نقدية.

وأوضح أن الحملة جهّزت أيضاً 12 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والملابس ووسائل التدفئة، تمهيداً لإرسالها إلى الأسر المتضررة.

وفي السياق ذاته، ومع تحسّن الأوضاع، واصلت المؤسسات والجمعيات الخيرية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة.

وكانت مؤسسة بارزاني الخيرية أول جهة تصل إلى موقع الحادث وبدأت فوراً بتقديم الدعم، في حين تولّت منظمة كوردستان فاونديشن تنظيف مدرسة "قنديل" في جمجمال، وشرعت بترميم المبنى وتأمين الاحتياجات الدراسية كافة للطلاب.