سفينة تركية تضررت بضربة روسية بالقرب من ميناء أوديسا الأوكرانية

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تعرّضت سفينة تركية الجمعة لأضرار إثر ضربة روسية بالقرب من مدينة أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود، بحسب ما أعلنت الشركة المشغّلة لها وسلطات كييف.

وقال أوليكسيي كوليبا نائب رئيس الوزراء المكلّف شؤون الإعمار في منشور على "تلغرام" إن روسيا "أطلقت صاروخا على منشآت مرفئية مدنية في منطقة أوديسا".

وأشارت الشركة التركية المشغّلة للسفينة "سنك شيبينغ" في بيان أن ام/في سنك تي "التي تنقل شاحنات محمّلة بالكامل بفواكه وخضار طازجة ومواد غذائية على خطّ كاراسو-أوديسا" تعرّضت "لهجوم جوّي" بعد الظهر "بعيد رسوّها في مرفأ شورنومورسك" القريب من ميناء أوديسا.

ويبلغ طول السفينة 185 مترا وهي ترفع علم بنما، بحسب مستند نشر على الموقع الإلكتروني للشركة. وأظهرت صور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ألسنة لهب تتصاعد من السفينة البيضاء والزرقاء.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق الجمعة أن "سفينة مدنية في مرفأ شورنومورسك تعرّضت لأضرار"، من دون مزيد من التفاصيل.

وأكّد زيلينسكي في منشور على شبكات التواصل الاجتماعي أن "ذلك يدلّ مجدّدا على أن الروس لا يرفضون فحسب التعامل بجدية مع الفرصة الديبلوماسية المتاحة، لكنهم يواصلون حربهم التي تهدف تحديدا إلى تدمير الحياة الطبيعية في أوكرانيا".

وطالبت تركيا من جهتها بـ"تعليق" الهجمات على الموانئ ومنشآت الطاقة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نشدد مجددا على أهمية وقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، ونكرر ضرورة (التوصل إلى) اتفاق يهدف إلى تجنب أي تصعيد في البحر الأسود، وخصوصا عبر ضمان أمن الملاحة وتعليق الهجمات التي تستهدف الموانئ والبنى التحتية للطاقة".

وفي وقت سابق الجمعة، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تركمانستان إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يحيّد الموانئ والبنى التحتية للطاقة.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية أن إردوغان الذي يحافظ على اتصالات وثيقة مع كييف وموسكو، "اقترح أنه سيكون من المفيد إعلان وقف محدود لإطلاق النار على المنشآت الحيوية للطاقة والموانئ".

وفي الأسابيع الأخيرة، حذّرت تركيا من "تصعيد مثير للقلق" في منطقة البحر الأسود، بعدما تبنّت أوكرانيا هجمات بمسيّرات على ناقلات نفط على صلة بروسيا.