أهالي المناطق المنكوبة في جمجمال يشيدون بجهود كوردستان فاونديشن وبارزاني الخيرية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير العلاقات في منظمة كوردستان فاونديشن، أحمد صفا نور الله، أن فرقها المؤلفة من موظفين وأكثر من 60 متطوعاً، باشرت وبالتنسيق مع الجهات الإدارية ومركز تنسيق الأزمات (JCC)، عمليات تقييم الأضرار في جمجمال وناحية تكية بسبب السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة.

وأوضح في تصريحٍ لـ كوردستان24، أن فرقهم حتى الآن وزّعت النفط والغاز على أكثر من 500 عائلة متضررة، إلى جانب انشغال فرقهم بتنظيف المنازل والأحياء من الطين والركام الذي خلّفته السيول، خصوصاً في مركز قضاء چمچمال وناحية تكيه.

وبشأن الأضرار التي لحقت بقطاع التربية، قال صفا نور الله إن مدرسة قنديل في ناحية تكيه تعرضت لأضرار كبيرة، وقد بدأت الفرق فوراً بعملية إعادة تأهيلها.

وأضاف: الأمر لا يقتصر على ترميم المبنى فحسب، بل نقوم بتوفير جميع الاحتياجات من مقاعد وكتب وصولاً إلى الحقائب واللوازم المدرسية، حتى يتمكن الطلاب من استئناف الدوام في أسرع وقت.

وأشار مدير العلاقات في منظمة كوردستان فاونديشن إلى أن أهالي المنطقة أعربوا عن شكرهم للدعم الذي قُدّم لهم.

مؤكداً أن السكان يشهدون بأن الجهتين اللتين كان لهما الدور الأبرز ميدانياً وبشكل فعّال هما: كوردستان فاونديشن ومؤسسة بارزاني الخيرية.

كما نشرت كوردستان فاونديشن بياناً ذكرت فيه أنه عقب الزيارة الميدانية التي أجراها وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان ومدير المنظمة إلى مدرسة قنديل المتضررة في ناحية تكيه، تم إجراء تقييم شامل للأضرار، وجرى اتخاذ قرار بإعادة تأهيل المدرسة وترميمها.

وجاء في البيان: فرق المتطوعين قامت بتنظيف المدرسة وإعداد الطابق العلوي لمرحلة إعادة التأهيل"، مع التأكيد أن المنظمة — إضافة إلى مدرسة قنديل — تقوم أيضاً بإعادة إعمار مدرسة آريني كوران في مدينة السليمانية، وأن المدرستين ستُعادان للخدمة قريباً لضمان استمرار تعليم الأجيال المقبلة.