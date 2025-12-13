عبدي يعبر عن أسفه لإصابة عناصر الأمن والجنود الأمريكيين في البادية السورية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، اليوم السبت، عن أسفه لإصابة عدد من عناصر الأمن العام والجنود الأمريكيين إثر تعرضهم لإطلاق نار في البادية السورية أثناء تأديتهم مهامهم.

وأكد عبدي في تدوينة على منصة "إكس"، أن ازدياد هذه الهجمات يتطلب مزيداً من الإرادة وبذل الجهود المشتركة على المستوى الوطني في عمليات مكافحة الإرهاب وخلاياه.

وتمنى القائد العام لقوات "قسد" الشفاء العاجل للجرحى.

وأصيب عدد من الجنود الأمريكيين والسوريين، اليوم السبت، خلال إطلاق نار استهدف وفدا عسكريا مشتركا قرب مدينة تدمر في وسط سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وأفادت سانا بـ"إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية"، خلال الهجوم، مشيرة إلى مقتل "مطلق النار".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، يأتي الهجوم الذي استهدف وفدًا عسكريًا مشتركًا قرب مدينة تدمر في ظل تصعيد أمني ملحوظ تشهده مناطق البادية السورية، بالتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية لافتة وإجراءات أمنية مشددة من قبل القوات السورية.

ويشير المرصد إلى أن مدينة تدمر تُعدّ من المناطق الاستراتيجية الحساسة في وسط سوريا، نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يربط بين دمشق ودير الزور والبادية والحدود الشرقية، ما يجعلها محورًا رئيسيًا للتحركات العسكرية وضبط خطوط الإمداد والانتشار.