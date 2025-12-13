تعطيل الدوام المدرسي في كركوك غداً الأحد حفاظاً على سلامة التلاميذ

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه محافظ كركوك ريبوار طه، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في عموم المحافظة يوم غدٍ الأحد، وذلك بسبب استمرار الحالة الجوية وموجة الأمطار.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك في بيان، أن "محافظ كركوك ريبوار طه وجه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية فقط بعموم محافظة كركوك يوم غدٍ الأحد؛ بسبب استمرار الحالة الجوية وموجة الأمطار".

وشدد على أنه "حرصاً على سلامة تلاميذنا وطلبتنا في مدارس مركز كركوك والأقضية والنواحي والقرى، قررنا تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، أما الدوائر الحكومية والكليات فيستمر الدوام الرسمي فيها كالمعتاد".

ويأتي هذا القرار في وقتٍ شهدت فيه الساعات الأربع والعشرون الماضية موجةً قوية من الأمطار وحالةً من عدم الاستقرار الجوي اجتاحت مناطق متفرقة من العراق وكركوك، ووفقاً للتقارير الجوية فإن تأثير هذا المنخفض الجوي سيتسبب بانخفاض درجات الحرارة واستمرار هطول الأمطار.