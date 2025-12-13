باراك: الهجوم على الدورية المشتركة لن يثنينا عن مواجهة الإرهاب في سوريا

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، اليوم السبت بشدة "الكمين الإرهابي الجبان" الذي استهدف دورية مشتركة أمريكية - سورية في وسط سوريا.

وفي بيان نشره عبر منصة إكس، نعى باراك "خسارة ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وشخص مدنياً"، متمنياً "الشفاء العاجل للقوات السورية المصابة في الهجوم".

وأكد المبعوث الأمريكي استمرار التزام بلاده "بهزيمة الإرهاب مع شركائنا السوريين".

هذا وقتل ثلاثة أمريكيين هم جنديان ومدني، اليوم السبت، في سوريا إثر "كمين نصبه مسلح منفرد" ينتمي الى تنظيم داعش، وفق ما أفادت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم).

وأضافت القيادة في بيان أن ثلاثة جنود أمريكيين آخرين أصيبوا في الهجوم، لافتةً إلى مقتل مطلق النار.

وأصيب عدد من الجنود الأمريكيين والسوريين، اليوم السبت، خلال إطلاق نار استهدف وفدا عسكريا مشتركا قرب مدينة تدمر في وسط سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وأفادت سانا بـ"إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأمريكية"، خلال الهجوم، مشيرة إلى مقتل "مطلق النار".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، يأتي الهجوم الذي استهدف وفدًا عسكريًا مشتركًا قرب مدينة تدمر في ظل تصعيد أمني ملحوظ تشهده مناطق البادية السورية، بالتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية لافتة وإجراءات أمنية مشددة من قبل القوات السورية.

ويشير المرصد إلى أن مدينة تدمر تُعدّ من المناطق الاستراتيجية الحساسة في وسط سوريا، نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يربط بين دمشق ودير الزور والبادية والحدود الشرقية، ما يجعلها محورًا رئيسيًا للتحركات العسكرية وضبط خطوط الإمداد والانتشار.