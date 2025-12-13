دمشق: التحالف لم يأخذ بالاعتبار التحذيرات السورية من احتمال حصول خرق من داعش

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الداخلية السورية، مساء السبت، إن قوات التحالف الدولي "لم تأخذ بعين الاعتبار" تحذيراتها من إمكان وقوع هجمات لتنظيم داعش، وذلك بعد ساعات على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أمريكيين بينهم جنديان في تدمر وسط سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا "كان هناك تحذيرات مسبقة من طرف قيادة الأمن الداخلي للقوات الشريكة في منطقة البادية"، مضيفاً في حديث للتلفزيون الرسمي بأن "قوات التحالف الدولي لم تأخذ التحذيرات السورية باحتمال حصول خرق لداعش بعين الاعتبار".

قتل ثلاثة أمريكيين هم جنديان ومدني، اليوم السبت، في سوريا إثر "كمين نصبه مسلح منفرد" ينتمي الى تنظيم داعش، وفق ما أفادت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم).

وأضافت القيادة في بيان أن ثلاثة جنود أمريكيين آخرين أصيبوا في الهجوم، لافتةً إلى مقتل مطلق النار.

في السياق ذاته، أدان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، اليوم السبت بشدة "الكمين الإرهابي الجبان" الذي استهدف دورية مشتركة أمريكية - سورية في وسط سوريا.

وفي بيان نشره عبر منصة إكس، نعى باراك "خسارة ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وشخص مدنياً"، متمنياً "الشفاء العاجل للقوات السورية المصابة في الهجوم".

وأكد المبعوث الأمريكي استمرار التزام بلاده "بهزيمة الإرهاب مع شركائنا السوريين".