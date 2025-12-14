عطل في محرّك طائرة "بوينغ 777" تسبب بحريق على أطراف مدرج مطار واشنطن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- اضطرت طائرة "بوينغ 777-200 إي آر" تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" للعودة السبت إلى مطار واشنطن دالس الذي كانت متجهة منه إلى طوكيو، بسبب عطل في أحد محركاتها أثناء الإقلاع تسبب باندلاع حريق على أطراف المدرج.

وأوضحت شركة الطيران أن "رحلة يونايتد" الرقم 803 عادت أدراجها إلى مطار واشنطن دالس بعد وقت قصير من إقلاعها، وهبطت فيه بسلام لمعالجة مشكلة انقطاع الطاقة في أحد محركاتها"، مؤكدة عدم الإفادة عن أية إصابات بين الركاب البالغ عددهم 275 وأفراد الطاقم الخمسة عشر.

وستقلع في وقت لاحق السبت طائرة أخرى تحمل هؤلاء إلى مطار طوكيو هانيدا الذي كانت رحلة "يونايتد إيرلاينز" متجهة إليه أساسا.

وأفادت ناطقة باسم مطار واشنطن دالس الذي يُعدّ الأكبر في العاصمة الأميركية بأن الطائرة أقلعت قرابة الساعة 12,20 (17,20 ت غ) و"تسبب بإشعال النار في بعض الأشجار القريبة من المدرج".

وأضافت أن "الحريق أُخمِد، وعادت الطائرة إلى مطار دالس، وهبطت بسلام قرابة الساعة 13,30، وتولى فحصها عناصر الإطفاء في المطار".

وإذ أشارت إلى أن "المدرج المتضرر أُغلِق "لوقت محدود"، أكدت أن "حركة الرحلات الأخرى لم تتأثر نظرا إلى كون مطار دالس يضم مدارج عدة".

وشرحت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية أن الطائرة عادت إلى دالس بعد تعرضها "لعطل في محرك لدى إقلاعها"، لكنها لم تعط مزيدا من التفاصيل. وستجري الإدارة تحقيقا في الحادث.

أما المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة فأعلن أنه يعمل راهنا على جمع البيانات المتعلقة بالحادث لكي يتسنى له اتخاذ قرار في شأن إمكان فتح تحقيق رسمي.

كذلك أورد موقع "إيرلايف" المتخصص معلومات عن تعرّض الطائرة لحريق في المحرك خلال إقلاعها، مما أدى إلى اشتعال النيران على طرف المدرج.

وأضاف أن "الطائرة شوهدت بعد الحادث تُجري مناورة (...) للتخلص من الوقود، وهو إجراء أمان بالغ الأهمية للإقلال من وزن الطائرة قبل محاولة تنفيذ هبوط اضطراري".

وبيّنت معلومات تسجيل الطائرة التي نشرها الموقع أنها سُلّمت في تشرين الثاني/نوفمبر 1998 إلى شركة "كونتيننتل إيرلاينز" التي استحوذت عليها لاحقا "يونايتد إيرلاينز"، وهي مُجهزة بمحركين من إنتاج "جنرال إلكتريك" (المعروفة منذ 2024 باسم "جي إي إيروسبيس").

AFP