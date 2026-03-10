إسرائيل تقول إنها بدأت تنفيذ سلسلة غارات جديدة على طهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء بدء سلسلة جديدة من الضربات على طهران، في اليوم الحادي عشر من الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الجيش في بيان إنه بدأ "شن موجة غارات لاستهداف أهداف تابعة لنظام الارهاب الايراني".

بعد وقت قصير، سُمع دوي انفجارات في وسط العاصمة الإيرانية، وفق مراسلي فرانس برس الذين تحدثوا عن انفجارات في أحياء عدة من طهران.

وأشار الجيش إلى أنه ضرب ليل الإثنين مجموعة من الأهداف في العاصمة طهران بما في ذلك مجمع تحت الأرض يستخدمه الحرس الثوري الإيراني لاختبار الصواريخ ويقع ضمن "جامعة عسكرية".

وبحسب بيان الجيش، ضربت طائرات إسرائيلية "بنية تحتية" في المقر الرئيسي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من الضربات.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان نشر الثلاثاء من أن الحرب على الجمهورية الإسلامية "لم تنتهِ بعد"، وذلك بعد ساعات من تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إن الحرب على إيران ستنتهي قريبا.

AFP