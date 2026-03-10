أزمة إنسانية متفاقمة.. الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف لبناني خلال 24 ساعة فقط

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تدهور دراماتيكي في الأوضاع الإنسانية في لبنان، مؤكدة تسجيل موجة نزوح ضخمة شملت أكثر من 100 ألف شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة.

أرقام صادمة وتحديات هائلة

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن إجمالي عدد النازحين في عموم الأراضي اللبنانية ارتفع ليصل إلى 667 ألف شخص. ويعكس هذا الارتفاع المفاجئ حجم الذعر والمخاطر التي يواجهها المدنيون في ظل تصاعد العمليات العسكرية.

تصريحات أممية

وفي مؤتمر صحافي، أوضحت ممثلة المفوضية في لبنان، كارولينا ليندهولم بيلينغ، أن هذه الإحصائيات تستند إلى البيانات الرسمية المسجلة عبر المنصة الإلكترونية التابعة للحكومة اللبنانية. وقالت بيلينغ: "لقد سجل أكثر من 667 ألف شخص أنفسهم كنازحين، بزيادة بلغت مئة ألف شخص في يوم واحد"، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على مراكز الإيواء والمنظمات الإغاثية.

الوضع الميداني

تأتي هذه الموجة الجديدة من النزوح في وقت تشهد فيه المناطق الجنوبية والشرقية وضواحي العاصمة اللبنانية غارات جوية مستمرة، مما دفع بآلاف العائلات إلى مغادرة منازلهم قسراً باتجاه مناطق أكثر أمناً في الشمال والوسط، وسط ظروف إنسانية وصفتها المنظمات الدولية بالحرجة.

وتحذر وكالات الإغاثة من أن استمرار وتيرة التصعيد قد يؤدي إلى انهيار كامل في قدرات الاستجابة الإنسانية، مع تزايد الاحتياجات العاجلة للغذاء والدواء ووسائل الإيواء الأساسية.