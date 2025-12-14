رويترز: منفذ الهجوم على الجنود الأميركيين في سوريا كان أحد أفراد قوات الأمن

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشار الجيش الأمريكي إن جنديين ومترجما فوريا مدنيا قتلوا في سوريا السبت على يد مسلح مشتبه بانتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية استهدف رتلا لقوات أمريكية وسورية قبل أن يُقتل بالرصاص.

وجاء الهجوم بعد مرور شهر تقريبا على إعلان سوريا توقيعها اتفاق تعاون سياسيا مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والذي تزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض.

وقال ثلاثة مسؤولين سوريين لرويترز إن المهاجم كان أحد أفراد قوات الأمن السورية.

لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أفاد لقناة الإخبارية السورية "هذا المنفذ ليس لديه أي توصيف قيادي داخل الأمن الداخلي".

وأضاف "هذا المنفذ في العاشر من الشهر الحالي صدر تقييم بأنه قد يكون يملك أفكارا تكفيرية أو متطرفة، وكان هناك قرار سيصدر غدا الأحد في أول يوم دوام (عمل) بحقه لكن قدر الله أن يقع الهجوم السبت في العطلة الإدارية".

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "برد صارم جدا"، معبرا عن أسفه على فقدان "ثلاثة وطنيين عظماء".

ووصف الحادث في تصريحات للصحفيين بأنه هجوم "مروع".

و قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن ثلاثة عسكريين أمريكيين آخرين أصيبوا بجروح.

وأضافت في بيان أن الهجوم الذي نفذه مسلح منفرد وقع "بينما كان الجنود يشتبكون مع قائد رئيسي" في مدينة تدمر بوسط سوريا. وذكر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن "قوات حليفة" قتلت المهاجم.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن التقييمات الأولية تشير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية نفذ الهجوم على الأرجح، رغم أن التنظيم المتشدد لم يعلن مسؤوليته عنه حتى الآن.

وأضاف المسؤول أن الهجوم وقع في منطقة لا تسيطر عليها الحكومة السورية.

وقال نورالدين البابا إن سوريا حذرت من احتمال وقوع هجوم للدولة الإسلامية في تلك المنطقة لكن "القوات لم تأخذ التحذيرات بعين الاعتبار".

وأضاف أن سوريا ستحدد ما إذا كان المهاجم على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية أم أنه مجرد مؤيد لفكر التنظيم.