تنديد إسرائيلي بـ"الهجوم المروع على اليهود" في سيدني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ندد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد بما اعتبره "هجوما مروعا على اليهود" في سيدني ودعا السلطات الأسترالية إلى تكثيف الجهود المتعلقة بمكافحة معاداة السامية.

وقال هرتسوغ في كلمة ألقاها خلال فعالية في القدس "في هذه اللحظات، تعرضت أخواتنا وإخوتنا في سيدني في أستراليا لهجوم من قبل إرهابيين أوغاد في هجوم مروع للغاية على يهود كانوا متوجهين لإشعال الشمعة الأولى من عيد حانوكا على شاطئ بونداي".

لكن هرتسوغ دعا الحكومة الأسترالية إلى "مكافحة الموجة الهائلة من معاداة السامية التي تجتاح المجتمع الأسترالي".

وعبّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه على منصة إكس عن "صدمته" جراء حادث إطلاق النار.

وقال ساعر "هذه هي نتائج الهجمة المعادية للسامية في شوارع أستراليا على مدى العامين الماضيين ... يجب على الحكومة الأسترالية، التي تلقت العديد من علامات التحذير، أن تعي مسؤولياتها".

وأشار كل من هرتسوغ وساعر إلى أنهما تحدثا مع رئيس مجلس النواب في نيو ساوث ويلز ديفيد أوسيب، وهو يهودي، والذي وبحسب هرتسوغ "كان يتحدث في الفعالية إبان بدء الهجوم".

أما زعيم المعارضة يائير لبيد فعبّر عن شعوره "بصدمة كبيرة جراء الهجوم الإرهابي المعادي للسامية الذي استهدف عائلات يهودية تحتفل بعيد حانوكا في سيدني".

وأضاف "بولدر، مانشستر، واشنطن، والآن سيدني، أسماء مدن حول العالم أصبحت مرتبطة بهجمات دامية ضد اليهود".

ورأى لبيد أن "وقف هذه الفظائع يتطلب تدخلا عاجلا وحاسما على جميع المستويات".

وفي رد فعل لليمين المتطرف في إسرائيل، قال وزير الامن القومي إيتمار بن غفير إن "دماء الضحايا على أيدي الحكومة الأسترالية التي أعلنت الاعتراف بدولة فلسطينية ومنحت الشرعية للإرهاب ضد اليهود".

AFP