"تجاوزنا مرحلة الطوارئ".. مركز تنسيق الأزمات في كوردستان يستعرض خطط مواجهة السيول

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مركز تنسيق الأزمات المشترك (JCC) التابع لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، عن انتهاء "مرحلة الطوارئ القصوى" الخاصة بموجة السيول الأخيرة التي اجتاحت بعض المناطق، مؤكداً استمرار توزيع المساعدات والاستعداد لموجات مطرية مقبلة بتقنيات حديثة وتنسيق دولي.

في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أكدت مديرة مركز تنسيق الأزمات المشترك، سروه رسول، أن الفرق المختصة تجاوزت مرحلة الاستجابة الطارئة (Emergency Phase)، حيث بدأت العائلات المتضررة بالعودة إلى منازلها بشكل كامل.

وأشارت رسول إلى أن عمليات توزيع المساعدات تجري بكثافة في المناطق المتضررة، لا سيما في قضاء جمجمال وإدارة كرميان، مثمنة الدور الكبير للمؤسسات الخيرية مثل (مؤسسة بارزاني الخيرية، مؤسسة روانكة، مؤسسة الحاج إدريس سورجي، والهلال الأحمر)، إضافة إلى شركات القطاع الخاص التي كانت على أهبة الاستعداد قبل وقوع الكارثة لتوفير الغذاء والمعدات اللازمة.

وفي سياق متابعة أوضاع النازحين، أوضحت رسول أن وفداً حكومياً رفيعاً وبإشراف مباشر من وزير الداخلية ريبر احمد، أجرى زيارة ميدانية إلى محافظة كركوك بالتنسيق مع دائرة الهجرة والاستجابة للأزمات هناك.

وبينت أن الزيارة كشفت عن أوضاع صعبة تعيشها بعض العائلات في أحياء (شوراو) وغيرها من المناطق التي تضم مكونات متنوعة من الكورد والتركمان والعرب، حيث تم إرسال حزم مساعدات عاجلة بالتعاون مع المنظمات الشريكة لتخفيف معاناتهم.

وحول الاستعدادات لموسم الشتاء، كشفت مديرة المركز عن تعاون مستمر مع الجانب الفرنسي لإدخال تقنيات حديثة في مجال التنبؤ بالأزمات والاستجابة المبكرة.

وأكدت رسول أن المركز يعتمد بشكل رئيسي على تقارير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مشيرة إلى أن التوقعات تنذر بقدوم موجة مطرية قريبة، لكنها "لا تشكل خطراً كبيراً حتى الآن وفق المؤشرات الحالية".

وشددت على أن التحديات لا تقتصر على الأمطار فحسب، بل تشمل مواجهة تداعيات التغير المناخي والكوارث البشرية (Man-made disasters) مثل الجفاف والرياح الشديدة والصواعق، مما يستدعي تطوير القدرات البشرية والتقنية بشكل مستمر لمواكبة سرعة هذه المتغيرات.

من جانبه، رصد موفد "كوردستان 24" آلية العمل داخل المركز، حيث تعمل الفرق المختصة بنظام 24 ساعة لمراقبة الوضع عبر شاشات رصد عالمية ولوحات بيانات دقيقة (Dashboard). ويقوم المركز بإدارة المعلومات وتحليلها وتوجيه الفرق الميدانية والمتطوعين المدربين للتدخل السريع عند حدوث أي طارئ، مما يجعله واحداً من المراكز المتطورة في المنطقة في مجال إدارة الكوارث.