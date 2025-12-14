تجارة كوردستان: إرسال 24 مليار دينار من مستحقات قمح مزارعي الإقليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، نوزاد شيخ كامل، بأن وزارة التجارة الاتحادية أعلنت إرسال مبلغ 24 مليارًا و250 مليون دينار من مستحقات قمح مزارعي إقليم كوردستان.

وقال شيخ كامل في تصريحٍ لـ كوردستان24: ننتظر إيداع المبلغ إلى حساب وزارتنا، وبمجرد وصوله سنباشر بتوزيعه على المزارعين.

وأوضح أن هذا المبلغ موزّع على النحو الآتي:

- 7 مليارات و750 مليون دينار لمزارعي محافظة أربيل.

- 9 مليارات و500 مليون دينار لمحافظة السليمانية ومحيطها.

- 7 مليارات دينار مخصصة لمحافظة دهوك.

الديون المتبقية على الحكومة الاتحادية

وأشار شيخ كامل إلى أن مزارعي إقليم كوردستان سلّموا 380 ألف طن من القمح إلى الحكومة الاتحادية، ولا يزال في ذمة الحكومة مبلغ 300 مليار دينار من المستحقات المالية للمزارعين، لم يتم إرساله حتى الآن.