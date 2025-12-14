دهوك تحقق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وتُصدّر 60% من إنتاجها إلى باقي محافظات العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- حققت محافظة دهوك في إقليم كوردستان قفزة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية، وتحديداً في إنتاج دجاج اللحم، حيث تمكنت من تجاوز حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض إلى باقي محافظات الإقليم والوسط والجنوب العراقي، لتتحول إلى سلة غذائية رئيسية في هذا المجال.

وتضم محافظة دهوك حالياً 339 مشروعاً لتربية الدواجن. وتنتج هذه المشاريع سنوياً أكثر من 42 ألف طن من لحوم الدجاج، في حين أن الحاجة الفعلية للاستهلاك المحلي في المحافظة تتراوح بين 35 إلى 37 ألف طن سنوياً، مما يحقق فائضاً إنتاجياً كبيراً.

في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أكد مدير الثروة الحيوانية في دوهوك، ريدير صدقي، أن قطاع الدواجن شهد تطوراً لافتاً خلال فترة التشكيلة الحكومية التاسعة.

وقال صدقي: "لقد وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الكامل، ولم نعد بحاجة إلى الاستيراد. بل على العكس، يتم حالياً تسويق ما نسبته 60% من إنتاج دوهوك إلى أسواق محافظات إقليم كوردستان الأخرى، وإلى محافظات وسط وجنوب العراق".

شوكت أحمد، أحد أصحاب مشاريع الدواجن في دوهوك، يمتلك خبرة تمتد لـ 11 عاماً ويدير مشروعاً يضم 13 قاعة (حقل) لتربية الدواجن.

يقول أحمد لـ "كوردستان 24": "ننتج سنوياً في هذا المشروع وحده قرابة 300 طن من اللحوم. إنتاجنا يغطي السوق المحلية والفائض يذهب للمحافظات العراقية".

وأشار أحمد إلى أن هذا القطاع يوفر فرص عمل كبيرة للقرويين وسكان المنطقة، داعياً الحكومة إلى استمرار الدعم وحماية المنتج المحلي لضمان استقرار الأسعار واستدامة المشاريع.

مؤكدا أن النجاح الذي حققه هذا القطاع أدى إلى تزايد الطلبات المقدمة لإنشاء مشاريع دواجن جديدة يوماً بعد يوم. ويسهم هذا التوسع في خلق المئات من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية، فضلاً عن تعزيز الحركة الاقتصادية في المحافظة من خلال تصدير المنتج الوطني.

تقرير : بيوار حلمي – كوردستان24 – دهوك