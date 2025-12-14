24 مليار و250 مليون دينار دفعة جديدة لمزارعي القمح في كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 14 كانون الأول 2025، أن المستحقات المالية للمزارعين في كوردستان قد أُودعت في حساب الوزارة، وسيتم توزيعها عليهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إن هذه الدفعة تمثل المرحلة الثالثة من المستحقات المالية للمزارعين، وسيتم توزيع المبالغ وفقاً لمواعيد تسليم المزارعين للقمح.

وبلغت قيمة هذه الدفعة 24 مليار و250 مليون دينار، موزعة على المحافظات على النحو التالي:

- أربيل: 7 مليارات و750 مليون دينار

- السليمانية: 9 مليارات و500 مليون دينار

- دهوك: 7 مليارات دينار

وأشارت الوزارة إلى أن هذا العام شهد استلام 400 ألف طن من القمح من قبل مزارعي إقليم كوردستان، وفق الخطة التي وضعتها حكومة العراق لأجلهم.