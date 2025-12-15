الشرع يعزي ترامب في مقتل جنود أميركيين بهجوم تدمر

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بعث الرئيس السوري أحمد الشرع برقية تعزية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقتل جنود أميركيين في ريف حمص، مؤكداً تضامن سوريا مع عائلات الضحايا.

وشدد الشرع في برقيته على إدانة سوريا لهذا الحادث المؤسف، مؤكداً التزام دمشق بالحفاظ على الأمن والسلامة، وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وكان الرئيس الأميركي قد اعتبر أن هجوم تدمر الذي تعرضت له قوات أميركية وسورية قرب مدينة تدمر أثناء جولة ميدانية مشتركة، يوم السبت، لن يمر دون رد.

وأضاف متوعداً بأنه سيتم إلحاق ضرر كبير بمن هاجموا القوات الأميركية في سوريا.

كما أكد خلال كلمة له من البيت الأبيض، أن الحكومة السورية قاتلت إلى جانب القوات الأميركية لردع الهجوم.

جاء هذا بعدما شدد مبعوث أميركا إلى سوريا، توماس براك، اليوم الأحد، على أن هجوم تدمر يؤكد استمرار خطر داعش على سوريا والعالم.

وأضاف في تغريدة عبر X، أن الخطة الأميركية تعتمد على تمكين سوريا من ملاحقة داعش بدعم أميركي عملياتي محدود.

كما تابع أن هجمات داعش تأتي رداً على ضغوط متواصلة من سوريا بدعم أميركي.

ولفت إلى أن الوجود العسكري المحدود بسوريا يساهم بحماية أميركا من تهديدات أكبر، معلناً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يسمح بمرور هجوم تدمر دون رد.

بالتزامن، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الوزير أسعد الشيباني أكد لنظيره الأميركي ماركو روبيو في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، أن هجوم تدمر محاولة لزعزعة العلاقات.

وأضافت في بيان، أن روبيو اعتبر أن هجوم تدمر تحدٍّ جديد في إطار مكافحة الإرهاب، وأكد للشيباني أهمية العمل مع سوريا لتعزيز مكافحة الإرهاب.

كما تابعت الخارجية السورية أن وزير الخارجية الأميركي أكد استمرار دعم أميركا للحكومة السورية.

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط "سنتكوم" مقتل منفذ الهجوم وجنديين أميركيين، بالإضافة إلى مترجم مدني، وإصابة ثلاثة جنود آخرين، مشيرة إلى أن الوفد كان في تدمر في إطار مهمة دعم للعمليات الجارية ضد داعش.

من جهتها، أدانت دمشق الهجوم، ووصفته بأنه "إرهابي"، وقدمت تعازيها للحكومة والشعب الأميركيين.

يذكر أن دمشق كانت انضمت رسمياً إلى التحالف الدولي، خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع لواشنطن الشهر الماضي.

وتنتشر القوات الأميركية في سوريا بشكل رئيسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تقول واشنطن إنها تركز حضورها العسكري على مكافحة تنظيم داعش.

