مفوضية الانتخابات توضّح آلية شَغل المقاعد الشاغرة وفق النظام الانتخابي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)-أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تفاصيل وآلية شَغل المقاعد الشاغرة في مجلس النواب، استناداً إلى مواد النظام الانتخابي النافذ، وذلك في إطار توضيح الإجراءات القانونية المعتمدة عند شغور أي مقعد نيابي لأي سبب كان.

وقالت جمانة الغلاي، الناطق الإعلامي باسم المفوضية، إن المادة (4) من النظام الانتخابي حدّدت بشكل واضح كيفية شغل المقاعد الشاغرة بحسب نوع القائمة الانتخابية التي فاز من خلالها النائب.

وبيّنت أن المقعد النيابي الشاغر يُمنح في حال كان ضمن قائمة مفتوحة إلى المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من الخاسرين ضمن القائمة نفسها وفي الدائرة الانتخابية ذاتها.

أما إذا كان المقعد ضمن قائمة منفردة، فيُخصّص إلى مرشح آخر من الحزب أو التنظيم السياسي نفسه ممن حصل على أعلى الأصوات ولم ينل مقعداً.

وأضافت الغلاي أن المقاعد الشاغرة ضمن المقاعد المخصصة للمكونات تُمنح إلى مرشح آخر من المكوّن نفسه وفي الدائرة ذاتها، بشرط حصوله على أعلى الأصوات من دون فوزه بمقعد.

وفيما يخص كوتا النساء، أشارت المفوضية إلى أن شغل المقعد الشاغر يتم عبر منح المقعد إلى امرأة من القائمة المفتوحة نفسها، وفقاً لأحكام النظام، لافتة إلى أن هذا الإجراء لا ينطبق على المقاعد المخصصة للمكونات.

وأكدت أن المقعد الشاغر الذي تشغله امرأة فائزة ضمن قائمة منفردة، يُمنح بدوره إلى امرأة أخرى من الحزب أو التنظيم السياسي ذاته ممن حصلت على أعلى الأصوات ولم تفز بمقعد.

وأوضحت المفوضية أن هذه الإجراءات تأتي التزاماً بالنصوص القانونية النافذة، مشيرة إلى أن المادة (5) تنص على أن يبدأ تنفيذ النظام الانتخابي اعتباراً من تاريخ مصادقة مجلس المفوضين عليه.

ونشرت مفوضية الانتخابات المادة الرابعة من قرار مجلس المفوضين الخاص بشغر أحد مقاعد البرلمان.

وتتضمن المادة الفقرات التالية:

اولاً : اذا شغر احد المقاعد في مجلس النواب لاي سبب كان وكان ضمن قائمة مفتوحة يحل محله المرشح الحائز على اعلى الأصوات من الخاسرين في قائمته ضمن الدائرة الانتخابية.

ثانيا : اذا شغر احد المقاعد في مجلس النواب لاي سبب وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد .

ثالثا: اذا شغر احد المقاعد في مجلس النواب لاي سبب وكان ضمن المقاعد المخصصة للمكونات فيخصص المقعد الى مرشح آخر من المكون نفسه والدائرة نفسها حاصل على الحد الأعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد

رابعا : اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط ان تحل محلها امرأة من القائمة الانتخابية المفتوحة نفسها وفق احكام هذا النظام، ولا ينطبق هذا النص اذا كان المقعد الشاغر يخص أمرأة ضمن المقاعد المخصصة للمكونات.

خامسا : اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فائزة ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى امرأة من حزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد.