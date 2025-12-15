أمطار وثلوج متوقعة في معظم مناطق إقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- بحسب أحدث معطيات رصد الطقس، دخل إقليم كوردستان تحت تأثير حالة جوية مركبة، تمثلت بتشكل موجة كثيفة من الضباب غطّت أجزاء واسعة من المناطق السهلية، متسببةً بانخفاض كبير في مدى الرؤية إلى مستويات خطرة. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات الجوية إلى تغيّر ملحوظ في الأحوال الجوية ابتداءً من يوم غد، مع تقدم موجة من الأمطار والثلوج باتجاه المناطق الجبلية.

ومن المتوقع أن تستمر تأثيرات الضباب حتى صباح الغد، مع تفاوت حدّته من مدينة إلى أخرى. ووفق البيانات المسجلة، كان مركز مدينة أربيل ومحيطها الأكثر تأثراً، حيث تراجع مدى الرؤية داخل المدينة إلى نحو 200 متر، في حين شهدت منطقة شمامك انخفاضاً أشد بلغ قرابة 100 متر، ما يستدعي تنبيه السائقين إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة ضمن هذه الظروف.

في المقابل، تسود أجواء أكثر صفاءً في المناطق الجبلية وعدد من المدن الأخرى، إذ يصل مدى الرؤية في بيرمام والسليمانية وجمجمال إلى نحو 10 كيلومترات، فيما سُجل مدى رؤية يبلغ 7 كيلومترات في محافظة دهوك و6 كيلومترات في زاخو، وهي معدلات تُعد طبيعية وآمنة.

أما بخصوص توقعات يوم غد الثلاثاء، فتُظهر الخرائط الجوية اقتراب موجة من الأمطار وتساقط الثلوج ستطال معظم المناطق الجبلية في إقليم كوردستان، مع تركز شدتها في المناطق الجبلية الحدودية، حيث يُتوقع أن تكتسي المرتفعات بالثلوج.

وتُعد ظاهرة تشكّل الضباب الكثيف خلال هذه الفترة من السنة، ولا سيما في منتصف شهر كانون الأول، أمراً متكرراً في إقليم كوردستان، وغالباً ما تنجم عن الفوارق الحرارية بين الطبقات الدنيا والعليا من الغلاف الجوي، خاصة في المناطق السهلية مثل أربيل، حيث تسهم طبيعة السطح المرتفع نسبياً في تكاثف الهواء البارد وزيادة كثافة الضباب.

وفي السياق ذاته، يشكل وصول هذه الموجة من الأمطار والثلوج إلى المناطق الجبلية الحدودية مؤشراً مهماً على بدء إنعاش الموارد المائية، بما في ذلك تغذية المياه الجوفية ورفد السدود في الإقليم، إذ تُعد هذه المناطق، بحكم ارتفاعها عن مستوى سطح البحر، أولى النقاط التي تستقبل المنخفضات الجوية القادمة من البحر المتوسط وتركيا.