الجيش اللبناني يطلع سفراء على جهود نزع سلاح حزب الله

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أطلع الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، سفراء ومسؤولين عسكريين أجانب عدة على الجهود التي يبذلها لنزع سلاح حزب الله، وذلك خلال جولة ميدانية، في حين يسود تخوّف في لبنان من توسيع إسرائيل نطاق ضرباتها وتزايد الضغوط الدبلوماسية.

وتواصل اسرائيل تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف الى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب الدامية بين الطرفين التي استمرت أكثر من عام قبل وقف هشّ لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على وقف الأعمال القتالية وانسحاب حزب الله الى شمال نهر الليطاني، وصولا الى نزع سلاحه في كل لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدّم اليها خلال الحرب الأخيرة. إلا أن إسرائيل تبقي على خمسة مواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، بينما يرفض حزب الله نزع سلاحه، مشيرا الى أن الاتفاق يلحظ فقط منطقة جنوب الليطاني الحدودية.

وجاء في بيان للجيش اللبناني الإثنين "نظمت قيادة الجيش جولة ميدانية لعدد من السفراء والقائمين بأعمال السفارات والملحقين العسكريين للاطّلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني وفق قرار السلطة السياسية، ومهماته على كامل الأراضي اللبنانية".

وقال قائد الجيش رودولف هيكل إن الجولة ترمي إلى تأكيد التزام الجيش بتطبيق "اتفاق وقف الأعمال العدائية، وتنفيذ المهمات الموكلة إليه، وذلك رغم الإمكانات المحدودة".

وتشرف على وقف إطلاق النار لجنة تضم ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان وإسرائيل ولبنان، ومن المقرّر أن تجتمع الجمعة.

المصدر: فرانس برس