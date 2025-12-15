قوات الإسناد الأولى تختبر أسلحة ثقيلة في مناورة عسكرية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بهدف إظهار القدرات العسكرية لقوات الإسناد الأولى، أجریت اليوم الاثنين ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥، في جبال بيرس مناورة عسكرية بعنوان (مناورة الأسد)، بحضور وزير البيشمركة شورش إسماعيل، ووكيل الوزارة عبد الخالق بابيري، ورئيس الأركان الفريق الركن عيسى عُزير، وعدد من كبار ضباط الوزارة، وبإشراف الفريق سيهاد بارزاني قائد قوات الإسناد الأولى.

وكان الهدف من المناورة إظهار القدرات والتقدم العسكري للضباط وقوات البيشمركة التابعة لقيادة قوات الإسناد بعد أن أجرت قوات الأسناد دورات تدريبية في إطار خطة التدريب الخاصة بمديرية التدريب العسكري التابعة لوزارة البيشمركة وقوات التحالف.

أجروا ٩ دورات متقدمة في مجالات (المدفعية الأساسية، ومعين، وقداحين، والدبابات، والمركبات المدرعة، والهندسة، والمشاة، والاتصالات) بالإضافة إلى العديد من الدورات الأساسية والمتوسطة، وشارك أكثر (٦١١) من ضباط ومراتب البيشمركة التابعة لقيادة قوات الإسناد تدريبات في مجالات مختلفة.

وفي جزء آخر أُجريت المناورة في جبل بيرس، واستخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة ودبابات ومركبات مدرعة وأسلحة بأقصى درجات المهارة والقدرة الأكاديمية العالية بنجاح.