وزارة الدفاع التركية تعلن إسقاط مسيّرة مصدرها البحر الأسود

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية إسقاط مسيّرة "خارج السيطرة" الإثنين بعدما اقتربت من المجال الجوي التركي من جهة البحر الأسود.

وجاء في بيان للوزارة "تجنّبا لأي عواقب ضارة، أُسقطت الطائرة المسيّرة في منطقة آمنة وبعيدة من أي مناطق مأهولة".

وقالت أنقرة "تم رصد وتعقب أثر جوي (...) في إطار الآليات الروتينية" فوق البحر الاسود، و"تبين أن الاثر الجوي المعني هو مسيرة خارج السيطرة".

وأضافت "بهدف ضمان أمن المجال الجوي، تم نشر مقاتلاتنا من طراز F16 تحت قيادة حلف شمال الاطلسي والقيادة الوطنية، في مهمة اعتراض".

يأتي هذا الحادث بعدما حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت من تحول البحر الأسود الى "منطقة مواجهة" بين روسيا وأوكرانيا، وذلك إثر ضربات عدة طالت سفنا في الأسابيع الاخيرة.