اتهام ابن المخرج روب راينر بقتل أبيه وأمه في منزلهما بلوس أنجليس

أربيل (كوردستان24)- وُجهت الاثنين إلى نجل عملاق هوليوود روب راينر تهمة قتل أبيه المخرج الشهير ووالدته في منزلهما بلوس أنجليس.

واحتجز نِك راينر البالغ 32 عاما بعد ساعات من العثور على جثتي المخرج البالغ 78 عاما وزوجته ميشيل سينغر راينر، في حي برينتوود الراقي الأحد.

وصرح قائد شرطة لوس أنجليس جيم ماكدونيل لصحافيين "عملت الشرطة طوال الليل على هذه القضية وتمكنت من القبض على نِك راينر، المشتبه به في القضية". وأضاف "وُجِّهت إليه تهمة القتل، وهو محتجز بكفالة مقدارها 4 ملايين دولار".

وأفادت مصادر في الشرطة وسائل الإعلام الأميركية بأن الزوجين طُعنا، بينما ذكر موقع TMZ المختص بأخبار المشاهير أنهما قُتلا ذبحا.

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز أن نِك راينر تشاجر مع والديه في حفلة مساء السبت، مشيرة إلى أنه كان يعاني مشكلات إدمان في الماضي.

واكتسب بوب راينر شهرة كبيرة عندما تحول من التمثيل عام 1984 إلى الإخراج. وتنوعت أفلامه التي صارت من كلاسيكيات السينما العالمية بين الكوميديا والدراما المؤثِّرة. وكان ناشطا سياسيا، ومؤيدا صريحا لقضايا اليسار، وقد حذر من نهج ترامب الاستبدادي.

ومع تدفق عبارات الرثاء، شنّ دونالد ترامب هجوما لاذعا على روب راينر بقوله إنه قُتل "بسبب الغضب الذي أثاره في نفوس الآخرين نتيجة معاناته الشديدة والمستعصية من مرض عقلي يُعرف باسم متلازمة جنون ترامب".

ولاقت هذه التصريحات استنكارا شديدا، خصوصا من اثنين من أبرز الجمهوريين اليمينيين، لا سيما عضو مجلس النواب توماس ماسي الذي وصفها بأنها "غير لائقة ومعيبة".

لكن ترامب جدّد لاحقا انتقاداته، وقال في تصريح لصحافيين إن راينر كان "سيئا جدا لبلدنا".

- مخرج محبوب -

في المقابل، أعرب سياسيون ديموقراطيون وشخصيات هوليوودية عن صدمتهم لوفاة الزوجين. وقالت صديقتهما نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس في مقابلة إنها "مفجوعة لرحيلهما". وقال الرئيس الأسبق باراك أوباما إنه وزوجته ميشيل "يشعران بكثير من الأسى".

وأضاف أوباما في مقابلة أن راينر قدّم لمشاهدي التلفزيون والسينما "بعضا من أروع القصص التي شاهدناها على الشاشة. ولكن وراء كل هذه القصص التي قدّمها، كان هناك إيمان عميق بجوهر الخير في الناس".

وقال نجم السينما جون كيوزاك إنه "عاجز عن إيجاد الكلمات المناسبة" للتعبير عن حزنه. وأشاد كاتب أفلام الرعب والتشويق ستيفن كينغ، صاحب رواية "الجثة" التي استوحى منها راينر فيلمه الكلاسيكي "قف بجانبي" عام 1986، به قائلا إنه كان "صديقا رائعا".

واكتسب راينر شهرة كبيرة في التمثيل عندما أدى دور الصهر الأبله مايكل في المسلسل الكوميدي "All in the Family" في سبعينات القرن الماضي، قبل أن يقرر أن يخرج عام 1984 الفيلم الوثائقي الساخر "This is Spinal Tap" عن موسيقى الروك.

وحتى بعدما أصبح مخرجا، كان يظهر في أدوار بسيطة في أفلامه.

وأخرج راينر عام 1989 الفيلم الكوميدي الرومانسي "When Harry Met Sally" الذي أدى بطولته بيلي كريستال وميغ راين.

وفي رصيده أيضا فيلم الخيال الرائع "The Princess Bride" عام 1987، وفيلم الدراما القضائية "A Few Good Men" عام 1992 الذي رُشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

