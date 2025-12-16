"السمك والطيور".. معرض تشكيلي في أربيل يجسد رحلة الإنسان وآلام الكورد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- افتتح في قاعة ميديا بمدينة أربيل المعرض الشخصي الثالث والعشرون للفنان التشكيلي الكوردي محمد فتاح، والذي ضم 24 لوحة فنية اتخذت من "السمك والطيور" ثيمات رئيسية للتعبير عن قضايا وجودية وإنسانية عميقة.

في لوحاته المعروضة، يستخدم فتاح هذين العنصرين لنسج حكايات بصرية تروي مراحل حياة الإنسان منذ الولادة وحتى الرحيل، مسلطاً الضوء على التحديات والمآسي التي يواجهها، لا سيما تلك المرتبطة بتاريخ الشعب الكردي من إبادة جماعية وعمليات أنفال.

وفي حديثه لـ "كوردستان 24"، قال الفنان محمد فتاح: "المحور الرئيسي لأعمالي هو الإنسان وقصصه. الحياة تضعنا في مواجهة مستمرة مع التحديات. في بعض الأحيان نكون صيادين، وفي أحيان أخرى نصبح فرائس للظروف، وهذا ما أحاول تجسيده في أعمالي".

من جانبه، أشار الفنان كيوان بارزاني إلى الرمزية العالية في لوحات المعرض، موضحاً أن "السمك يرمز للحياة والفرح، بينما تمثل الطيور السلام والأمل". وأضاف كيوان بارزاني: "رغم الألم الظاهر في بعض الأعمال، إلا أن هناك بصيص أمل وتفاؤل يدعو لعدم اليأس".

ويعكس المعرض، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، الحراك الفني النشط الذي يشهده إقليم كوردستان.

وفي هذا السياق، أكد فرهنك غفور، المدير العام للثقافة والفنون في أربيل، أن "الاستقرار الأمني والبيئة الملائمة في الإقليم ساهما بشكل كبير في تطور ونمو الحركة الفنية في مختلف مجالاتها، من فن تشكيلي وموسيقى وسينما ومسرح وأدب".

يُذكر أن الحركة الفنية في أربيل وعموم إقليم كوردستان تشهد ازدهاراً ملحوظاً، حيث تتنوع الفعاليات والمعارض التي تعبر عن الهوية الثقافية وتواكب التيارات الفنية المعاصرة، مما يعزز رسالة الفن كأداة للسلام والتعبير الحضاري.

تقرير: هفرست رجب – كوردستان24 – اربيل