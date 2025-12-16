مجلس القضاء: السجن 6 سنوات بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان لقيامه بالترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وذكر مجلس القضاء في بيان، تابعته كوردستان24، أن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة الانتماء والترويج لأفكار حزب البعث المحظور".

وأضاف أن "المدان أقدم على حضور اجتماعات خاصة بحزب البعث المحظور، كما ضبطت بحوزته منشورات في الهاتف العائد له تروج لأفكارهم".

ولفت إلى أن "الحكم بحقه صدر استناداً لأحكام المادة 8/ أولاً من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016".