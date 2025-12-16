مؤسسة بارزاني الخيرية تكشف مصير مفقود من كويه و جثمان عثر عليه في بولندا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الثلاثاء 16 كانون الأول 2025، خلال بيان، تفاصيل مشروع إنساني جديد للبحث عن مصير المفقودين.

وجاء في البيان أن مؤسسة بارزاني الخيرية، كمنظمة دولية وفي إطار واجباتها الإنسانية، أطلقت مشروعاً خاصاً للبحث والتحقيق في حالات المفقودين. ومن خلال هذا المشروع تم حتى الآن اغلاق عدة ملفات، وإعادة مفقودين إلى عائلاتهم.

وأشارت المؤسسة إلى أن ممثليها في أوروبا وبريطانيا بدأوا التحقيق في مصير عدد من المواطنين الكورد الذين فقدوا أثرهم في السنوات الماضية على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

وفقًا للبيان، تم العثور على جثة مواطن مفقود من أهالي كويه "كويسنجق"، وقد وصل ملفه إلى مرحلة فحص (DNA) وفي الوقت نفسه، وبالتعاون مع النيابة العامة البولندية وعدد من النشطاء والصحفيين، تم إحالة ملف مواطن آخر إلى المرحلة النهائية، وللأسف فقد حياته.

من خلال تقرير لقناة كوردستان24، تنشر مؤسسة بارزاني الخيرية صور ومعلومات عن المفقود، وتدعو المواطنين إلى التواصل عبر رقم الهاتف المذكور في التقرير إذا تعرف عليه أحد، أو التواصل مباشرة مع المكتب الرئيسي لمؤسسة بارزاني الخيرية في أربيل.