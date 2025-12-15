فلاي أربيل: رحلتان قادمتان من ألمانيا وقد نغيّر وجهة الهبوط بسبب الطقس

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير شركة فلاي أربيل للطيران، اليوم الاثنين، أن طائرتين ستتجهان من كولونيا وبرلين إلى أربيل، إحداهما تحلق بالقرب من المجال الجوي التركي وستصل إلى أربيل خلال ساعتين.

وقال: إذا استمرت حالة الطقس في أربيل على هذا النحو، فسنسعى للهبوط في مطار السليمانية، أما إذا أُغلقت جميع المطارات، فسيتعين علينا الهبوط في المطارات التركية.

يأتي ذلك، بينما أكد مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، إيقاف جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار أربيل الدولي.

وقال هوشيار، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن موعد استئناف الرحلات غير معروف حتى الآن.

وأشار إلى أن قرار الإيقاف جاء بسبب تغيّر الأحوال الجوية ووجود ضباب كثيف.