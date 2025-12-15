إضراب يشل اللوفر أكثر متاحف العالم جذباً للزوار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أغلق متحف اللوفر الباريسي، أكثر متاحف العالم جذبا للزوار، أبوابه الاثنين بسبب إضراب للعاملين فيه احتجاجا على تردي ظروف العمل وظروف استقبال الجمهور، بعد شهرين على عملية السرقة التي تعرض لها.

وقالت نقابات العاملين في المتحف في بيان "الجمهور لم يعد لديه وصول سوى لعدد محدود من التحف، وتُعاق حركته داخل المتحف، لقد أصبحت زيارة اللوفر مسارا من العقبات".

وذكر الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) والكونفدرالية العامة للعمال (CGT) ونقابة "سود" في ختام جمعية عامة أن نحو 400 موظف في المتحف الذي بقي مغلقا الاثنين، "صوتوا بالإجماع" على إضراب "قابل للتجديد".

ورفع عشرات الموظفين بعد ذلك لافتة كتب عليها "اللوفر في صراع من أجل شروط عمل لائقة وزيادة للأجور وتمكين الموظفين" مرددين "كلنا معا، كلنا معا"، على ما أفاد صحافيو فرانس برس.

من جهة أخرى، أعلنت الإدارة أن المتحف سيبقى "مغلقا طوال النهار"، على أن يعقد الموظفون جمعية عامة في التاسعة صباح الأربعاء، إذ إن يوم الثلاثاء هو عادة يوم إغلاق.

ودعا النقابي كريستيان غالاني إلى تغيير في الأولويات، والالتفات إلى شؤون السلامة وتجديد المبنى، منتقدا أيضا النقص في عدد العمال.

وإزاء حركة النقابات، تعهدت وزيرة الثقافة رشيدة داتي التراجع عن خفض بقيمة 5,7 ملايين يورو في المخصصات العامة للمتحف، كان مقررا للعام 2026.

- توقيت سيء -

قال سائح كوري جنوبي يُدعى مينسو كيم (37 عاما) لوكالة فرانس برس "أنا مصاب بخيبة أمل، كانت زيارة اللوفر من الأسباب الرئيسية لزيارتنا باريس، كنا نريد أن نرى الموناليزا".

وقالت السائحة البريطانية ناتاليا براون (28 عاما) "إنه أمر محبط، ولكن في الوقت نفسه أتفهّم الأسباب.. إنه مجرّد توقيت سيء لي".

ويتزامن الإضراب مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، وبعد شهرين من حادثة السرقة الشهيرة التي وقعت في التاسع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ففي ذاك اليوم، سرقت من المتحف مجوهرات تعود للقرن التاسع عشر، قيمتها 88 مليون يورو. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أغلق أحد أقسامه بسبب تردي حال المبنى.

وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أدى تسرب للماء إلى إلحاق أضرار بمئات القطع في المكتبة المصرية القديمة.

وتزامنا مع المطالبات النقابية، يتعين على المتحف إتمام عملية إعادة تنظيم سريعة.

وخلال الأسبوع الجاري، يجري مجلس الشيوخ جلسات استماع حول ملابسات السرقة، بعد الاطلاع على التحقيق الذي أجرته إدارة المتحف بهذا الشأن.

وستُستجوب مديرة المتحف لورانس دي كار الأربعاء.

وتشير الخلاصات الأولية للتحقيق الإداري إلى "استخفاف مزمن" بمخاطر التسلل والسرقة من جانب إدارة المتحف.

يستقبل اللوفر ملايين الزوار. وفي العام 2024 بلغ عدد زواره ثمانية ملايين و700 ألف، يشكل غير الفرنسيين 69 % منهم.

المصدر: فرانس برس