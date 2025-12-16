إقليم كوردستان يشهد طقساً متقلباً الليلة وغداً مع توقعات بهطول أمطار وسقوط ثلوج

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان توقعاتها لحالة الطقس الليلة وغداً، مؤكدة حدوث تغيّرات في الأجواء.

وبحسب تقرير الأرصاد، سيكون طقس الإقليم هذه الليلة غائماً جزئياً إلى غائم بشكل عام.

ومن المتوقع هطول أمطار في محافظة دهوك، فيما ستتساقط الثلوج في المناطق الجبلية الحدودية.

وفي محافظة أربيل، ولا سيما في الأجزاء الجنوبية منها، سيتشكل ضباب خفيف، مع احتمال تساقط ثلوج خفيفة في المناطق الجبلية الحدودية.

وفي ما يتعلق بطقس يوم غد الأربعاء 17 كانون الأول 2025، أشارت الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً، مع تساقط ثلوج خفيفة في ساعات الصباح الباكر في المناطق الجبلية الحدودية التابعة لمحافظة أربيل.

كما سيظهر الضباب في وقت متأخر من ليل الأربعاء في مناطق گرميان (كلار، كفري، خانقين وطوزخورماتو).

وبخصوص درجات الحرارة، من المتوقع أن ترتفع العظمى بمقدار (1 إلى 2) درجة مئوية، في حين تستمر درجات الحرارة الصغرى بالانخفاض بمقدار (1 إلى 2) درجة، ما يعني أن الليالي ستكون أبرد.

وفيما يأتي مدى الرؤية اعتباراً من الساعة الـ 6 من مساء اليوم الثلاثاء:

أربيل 5 كم

بيرمام 10 كم

شمامك 6 كم

دهوك 9 كم

زاخو 7 كم

السليمانية 10 كم

جمجمال 10 كم