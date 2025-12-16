محافظ أربيل: إنجاز جماهير زاخو فخرٌ لكوردستان بأكملها

منذ 40 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في رسالة وجّهها إلى نادي زاخو الرياضي، عن سعادته بفوز النادي بجائزة أفضل جمهور في العالم، واصفاً هذا الإنجاز بأنه حدث مهم تجاوز حدود النادي، وأصبح مصدر فخر لجميع رياضيي كوردستان.

ووجّه محافظ أربيل رسالة تهنئة إلى رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية وجماهير نادي زاخو، بمناسبة نيل جائزة الفيفا، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الرياضي الكبير هو ثمرة دعم وتصويت جماهير كوردستان للنادي.

وأوضح في الرسالة أن الحصول على لقب أفضل جمهور على مستوى العالم لا يُعد إنجازاً خاصاً بنادي زاخو فحسب، بل هو فخر كبير لكوردستان بأكملها ولكل من يحمل شغف الرياضة.

وفي ختام رسالته، جدّد محافظ أربيل تهانيه، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الإنجاز حافزاً لمزيد من النجاحات والاستمرارية لنادي زاخو وللرياضة في كوردستان.

وتأتي رسالة محافظ أربيل بعد أن تمكن جمهور نادي زاخو، بفضل المشاهد المؤثرة (لنيبال) ابنة أحد مشجعي النادي، ووفاء جماهيره، من لفت أنظار العالم، ليُمنحوا جائزة أفضل جمهور في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في سابقة تُعد الأولى من نوعها لنادٍ من كوردستان والعراق يصل إلى هذا المستوى العالمي.