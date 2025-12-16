الصحة العراقية تدعو خريجي كوردستان الطبيين والتقنيين للتقديم على التعيين إلكترونياً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية، استناداً إلى موافقة وتوجيهات وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، دعوة خريجي كليات إقليم كوردستان وخارج العراق للعام الدراسي (2023–2024) من اختصاصات طب الأسنان والصيدلة والكليات والمعاهد الطبية والصحية والتقنية، إلى التقديم عبر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتعيين.

وذكرت الوزارة أن الدعوة تأتي ضمن إجراءات التعيين على ملاك وزارة الصحة، ووفقاً لأحكام قانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000.

مشيرة إلى أن إطلاق التعيينات سيخضع لإقرار جداول الموازنة من قبل وزارة المالية، وبحسب حاجة الوزارة الفعلية.

وأوضحت دائرة التخطيط وتنمية الموارد في الوزارة أن الاستمارة الإلكترونية ستبقى متاحة لمدة شهر كامل ابتداءً من تاريخ الإعلان، داعية المشمولين إلى متابعة التعليمات الرسمية واستكمال إجراءات التقديم ضمن المدة المحددة.

- رابط التقديم لاستمارة إقليم كوردستان من هنا

- رابط التقديم لاستمارة خارج العراق من هنا