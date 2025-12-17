حكومة كوردستان تخصّص 335 مليون دينار لقطاع التربية في جمجمال

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، خلال مشاركته في مراسم يوم العلم التي أُقيمت في ناحية تكية التابعة لقضاء جمجمال، عن جملة من القرارات لدعم المنطقة.

وقال وزير التربية إنّه بدعم من رئيس حكومة إقليم كوردستان "تم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 335 مليون دينار كميزانية طارئة واحتياجات لقطاع التربية في جمجمال".

وأوضح أن تفاصيل الصرف جاءت على النحو الآتي:

• تخصيص 130 مليون دينار نقداً لمديرية تربية السليمانية لإعادة تأهيل المدارس المتضررة.

• تخصيص 100 مليون دينار لتأمين المستلزمات التي طلبتها تربية جمجمال.

• تخصيص 101 مليون دينار لتوفير 85 ألف كتاب جديد، وألفي حقيبة مدرسية، إضافة إلى مستلزمات القرطاسية.

وفيما يتعلق بمشاريع تربية السليمانية السابقة، أشار حمه سعيد إلى أنه منذ عام 2022 تمت الموافقة على صرف أكثر من 5 مليار دينار لإعادة تأهيل وبناء واستكمال المدارس بمحافظة السليمانية.

داعياً الصحفيين إلى متابعة هذا الملف ومعرفة حجم المبالغ التي صُرفت فعلياً.

وفي جانب آخر من حديثه، قال وزير التربية: قررنا توجيه الشكر والتقدير الرسمي إلى جميع معلمي جمجمال تقديراً لإخلاصهم وتفانيهم خلال فترة السيول.

وبشأن ميزانية التربية، قال: قمنا بزيادة نسبة 2% من حصة أربيل ودهوك لصالح كرميان وحلبجة، وبذلك ارتفعت حصة كرميان من 4% إلى 8%، كما تم إرسال ميزانية كل محافظة إلى المحافظة المعنية لتتولى صرفها.