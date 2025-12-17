"أرزاق تغرق في الأوحال".. الحي الصناعي في الشطرة يئن تحت وطأة الإهمال وغياب الخدمات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يواجه الكادحة وأصحاب الورش في الحي الصناعي بقضاء الشطرة، شمالي محافظة ذي قار، واقعاً خدمياً مريراً يهدد بقطع أرزاقهم، حيث تتحول شوارع المنطقة مع كل موجة أمطار إلى مستنقعات من الطين والوحل، مما يشل الحركة التجارية ويتسبب في عزوف الزبائن عن ارتياد المنطقة.

ويشكوا العاملون في هذا القطاع الحيوي من انعدام أبسط مقومات البنى التحتية، مؤكدين أن غياب الخدمات وسوء التخطيط لموقع الحي الصناعي باتا سيفاً مسلطاً على رقابهم، مما أدى لتعطل أعمال الكثير من "الأسطوات" والعمال وتراجع مدخولاتهم اليومية بشكل حاد.

يصف أحد الحرفيين العاملين في المنطقة الوضع بالمأساوي، قائلاً: "الحي الصناعي في الشطرة مهمش كلياً؛ نحن نستغيث صيفاً من الغبار وشتاءً من الأوحال، لقد سئمنا هذا الحال حقاً". ويضيف بمرارة: "منذ أربع سنوات لم يلتفت إلينا أحد، وفي كثير من الأحيان نضطر لإغلاق محالنا بسبب كثافة الطين التي توقف الحركة تماماً".

وتتصاعد نبرة الاستياء بين أصحاب المحال الذين يؤكدون أن هذه المعاناة ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لعقدين من الزمن. ويشير صاحب ورشة أخرى إلى المفارقة التي يعيشونها: "هذا حالنا منذ 20 عاماً، الناس هنا يكاد يفتك بهم الجوع ولا مجيب لصرخاتنا. ندفع رسوم الكهرباء والماء والتنظيف بانتظام، لكننا لم نرى موظف بلدية واحداً ينظف المكان، ولا نتمتع بأي خدمات فعلية رغم الجباية المستمرة".

ويؤكد المواطنون أن كل محل تجاري في هذه المنطقة يعيل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، مما يعني أن تضرر هذا القطاع يلقي بظلاله على آلاف الأسر.

ورغم المناشدات المستمرة، تقتصر استجابة الجهات المعنية على حلول مؤقتة لا تصمد طويلاً. وبحسب أحد الكسبة، فإن "البلدية تلجأ للحلول الترقيعية عبر إرسال الآليات (الكريدر) لقشط الطين، لكن سرعان ما تعود الأمور إلى نقطة الصفر مع أول زخة مطر".

ويضيف مواطن آخر، يعيل أربع عائلات من مدخول ورشته: "نطالب الحكومة المحلية بحل جذري وشامل، فالزبائن يمتنعون عن جلب سياراتهم للتصليح بسبب صعوبة الوصول إلينا وسط هذه الأوحال، مما أدى لكساد أعمالنا".

وبين مطرقة الإهمال وسندان الظروف الجوية، يجد عمال وصناعيّو الشطرة أنفسهم في مواجهة مصير مجهول، مجددين دعوتهم للجهات المسؤولة للتدخل العاجل لإنقاذ مصدر قوتهم اليومي قبل أن تغلقه الأوحال تماماً.

تقرير: حيدر حنون - كوردستان 24 - ذي قار