نيجيرفان بارزاني: علم كوردستان هو الهوية والجامع لشعب كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم (الأربعاء، 17 كانون الأول 2025)، في مراسم ذكرى يوم علم كوردستان التي أقيمت في مقر رئاسة إقليم كوردستان.

وألقى نيجيرفان بارزاني كلمة في المراسم، هذا نصها:

المواطنون الأعزاء، ذوو الشهداء الشامخون، البيشمركة الأبطال،

أبارك للجميع بيوم علم كوردستان.

إحياؤنا اليوم لذكرى يوم علم كوردستان، ليس مجرد إحياء ليوم من أيام التقويم؛ بل اليوم هو تجديد للعهد لهذا الرمز الذي يجسد هوية وجودنا ونضالنا وآمالنا في الحرية وفي حياة كريمة.

إن علم كوردستان هو الهوية والجامع لشعب كوردستان، وذكرى حية. هذا العلم هو شاهد على طريق طويل وصبر مديد وصمود لشعبنا. في أيام النضال الصعبة، رفع أبناؤكم هذا العلم على قمم الجبال وفي المدن والقرى، ودافعوا من خلال نضالهم عن حق الوجود والحياة لشعبهم.

واليوم نرى بفخر أن هذا العلم يرفرف خفاقاً شامخاً فوق مؤسسات إقليم كوردستان، وفوق المدارس والجامعات، والمستشفيات والمراكز. إن هذا يشير إلى الانتصار الذي تحقق بدماء الشهداء وبتضحيات البيشمركة وصمود شعب كوردستان بكل مكوناته.

أيها الكوردستانيون الأعزاء،

رسالتنا في يوم العلم واضحة جلية: إن قوة كوردستان الحقيقية تكمن في تلاحمنا وتكاتفنا ووحدة صفنا. هذا العلم يجمعنا كلنا، بمختلف أفكارنا السياسية والدينية والقومية. علينا أن نعمل جميعاً يداً بيد في ظل هذا العلم من أجل كوردستان مستقرة لكل القوميات والأديان والمكونات الكوردستانية، وأكثر عدالة وأقوى في مواجهة التحديات.

إن الوفاء الحق لدماء الشهداء ولتضحيات شعب كوردستان، لا يكون بالشعارات وحدها، بل من خلال حماية المكاسب، وترسيخ سيادة القانون، وبناء مؤسسات أقوى، ومن خلال خدمات أفضل لمواطني إقليم كوردستان.

شباب كوردستان الأعزاء،

إن علم كوردستان ليس فقط رمزاً للماضي، بل هو علم المستقبل. إنه رسالة أمل ورجاء. الوطن بحاجة إلى علومكم، وطاقاتكم، وإبداعاتكم، وأحلامكم. فعمران كوردستان يأتي بالعلم والمعرفة، والعمل والكفاح، وباقتصاد قوي، وبالسلام.

وبينما نرفع علمنا باعتزاز، نؤكد في الوقت نفسه التزامنا بالشراكة الدستورية في عراق اتحادي ديمقراطي. إننا نريد لهذا العلم أن يبلّغ دائماً رسالة السلام والحوار والتعايش وحسن الجوار. ستكون كوردستان، كما هي دائماً، عامل استقرار وجسراً للتفاهم.

في هذا اليوم الأغر، ننحني إجلالاً وإكراماً لشهداء كوردستان الذين خضبوا بدمائهم هذا العلم.

ونوجه التحية والتقدير والامتنان لبيشمركتنا الأبطال، حماة هذه الأرض وهذا العلم.

ونعاهد بأننا سنظل حماة وحدة صفنا ومكاسبنا، وأن نبقي علم كوردستان عالياً خفاقاً.

المجد والرفعة لعلم كوردستان المبارك.

شكراً جزيلاً.