الأمن الداخلي السوري يحبط محاولة تهريب أسلحة باتجاه لبنان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أحبطت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني بمحافظة ريف دمشق محاولة تهريب شحنة أسلحة كانت معدّة للتهريب باتجاه لبنان.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية، عبر قناتها على تلغرام أنه عقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، نفّذت المديرية كميناً محكماً في بلدة سرغايا الحدودية أسفر عن ضبط الشحنة، التي تبيّن أنها تضم كميات كبيرة من قذائف “آر بي جي”، مُخبأة بطريقة منظمة تمهيداً لتهريبها عبر الحدود.

وأشارت الوزارة إلى أن المضبوطات صودرت أصولاً، ونُقلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة عمليات التهريب، وضبط الحدود، وحماية الأمن والاستقرار الوطني.