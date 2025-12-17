رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الجديد لبولندا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 17 كانون الأول (ديسمبر) 2025، القنصل العام الجديد لجمهورية بولندا لدى الإقليم ماجيز زایدل.

وفي مستهل اللقاء، قدّم رئيس الحكومة تهانيه للقنصل العام بمناسبة تسنمه مهام منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح، ومبدياً في الوقت ذاته استعداد حكومة الإقليم لتقديم الدعم اللازم لإنجاح مهامه الدبلوماسية.

من جانبه، أكد القنصل العام البولندي رغبة بلاده الجادة في تعزيز أواصر العلاقات مع إقليم كوردستان، والارتقاء بها في شتى المجالات، ولا سيّما في قطاعي التجارة والتعليم.