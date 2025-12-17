المرسومي: رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة تستنزف الموازنة وتحتاج إلى مراجعة شاملة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي نبيل المرسومي إن عدد الدرجات الخاصة في العراق يبلغ 6087 درجة، موزعة بين 768 درجة عليا (أ) و5319 درجة عليا (ب)، مشيرًا إلى أن إجمالي الرواتب التقريبية التي تُصرف لهم سنويًا يصل إلى نحو 420 مليار دينار عراقي.

وأوضح المرسومي، في منشور له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إعادة النظر في رواتب الدرجات الخاصة تُعد خطوة مهمة في تقليص النفقات العامة وإعادة التوازن في سلم الرواتب، بما يسهم في تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن الأهم من ذلك هو مراجعة الامتيازات الأخرى الممنوحة لهذه الدرجات، والتي تشمل الحوافز والأرباح والنثريات والحمايات والخدمات وغيرها، مؤكدًا أن مجموع هذه الامتيازات يفوق الرواتب المخصصة لهم بعدة أضعاف، ما يشكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة.