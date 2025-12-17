رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل البطل الكوردي بادين حسو

منذ 27 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 17 كانون الأول (ديسمبر) 2025، البطل الكوردي بادين إدريس حسو، الذي تُوج مؤخراً بالمركز الأول في بطولة قارة آسيا لرياضة "البوكسينغ" التي احتضنتها ألبانيا.

وخلال اللقاء، قدّم رئيس الحكومة تهانيه للبطل بادين راجياً له دوام التألق والنجاح، كما جدد التأكيد على مساندة حكومة إقليم كوردستان الدؤوبة للقطاع الرياضي وعموم الرياضيين في كوردستان.

من جانبه، أعرب بادين حسو عن امتنانه وتقديره لرئيس الحكومة على رعايته ودعمه للحركة الرياضية.