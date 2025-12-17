تظاهرة في كركوك احتجاجاً على منع رفع علم كوردستان على نصب البيشمركة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نظّم شباب كركوك تظاهرة طالبوا خلالها برفع علم كوردستان على نصب البيشمركة، إلا أنّ قوات أمنية كبيرة منعت هؤلاء الشباب من رفع العلم.

ويقول بعض شباب كركوك إنّه يجب رفع علم كوردستان إلى جانب علم العراق، فيما يرى آخرون أنّه بما أنّه نصب للبيشمركة، فيجب أن يُرفع عليه علم كوردستان فقط.

وأوضح أحد المتظاهرين لمراسل كوردستان24 أن علم كوردستان أُزيل من هذا النصب بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، معتبراً أن كركوك اليوم بلا جهة راعية، وأن إدارتها غير معنية بحقوق الكورد ولا تمتلك صلاحيات حقيقية.

وأضاف قائلاً: نطالب إدارة المدينة إمّا بإزالة العلم العراقي أيضاً، أو إعادة رفع علم كوردستان على هذا النصب، مؤكداً أنه كأحد أفراد قوات البيشمركة مستعد لمواصلة خدمته حتى الموت دون مقابل مادي، ما دام علم كوردستان مرفوعاً.

وقال متظاهر آخر: "إمّا أن يُرفع علم كوردستان إلى جانب علم العراق، أو يُزال هذا النصب من هنا، أو يقدّم كل شاب نفسه شهيداً".

وأشار متظاهر آخر من كركوك إلى أنّ التظاهرة تُدار من دون دعم أي جهة، قائلاً: "نريد أن يُرفع علم كوردستان وحده على نصب البيشمركة، وإذا لم يستطع المحافظ القيام بذلك، فلا يوجد أي حل آخر".

وقد تجمّعت قوات أمنية كبيرة حول نصب البيشمركة لمنع المتظاهرين من رفع علم كوردستان.

وبحسب معلومات كوردستان24، تواصل محافظ كركوك مع عدد من المتظاهرين، وطلب منهم منحه مهلة يوم أو يومين، متعهداً برفع علم كوردستان على نصب البيشمركة.

وقال متظاهر آخر: "مطلبنا إمّا أن يكون نصب البيشمركة من دون أي علم، أو أن يُرفع عليه علم كوردستان. في عام 2023 قدّمنا أربعة شهداء من أجل هذا العلم، واليوم هو يوم علم كوردستان. العلم مقدّس بالنسبة لنا، وقد جلبوا قوات كبيرة لقمع هؤلاء الكورد. نقول إنّ نصب البيشمركة يجب أن يُرفع عليه علم كوردستان، أو أن يبقى من دون علم".