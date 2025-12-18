مرور أربيل تعلن عن آلية جديدة في معاملات إصدار رخصة السياقة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية مرور أربيل، عن إجراء تغييرات في آلية إصدار معاملات إجازات السوق، كاشفة عن تفعيل نظام جديد لتنظيم بيانات المواطنين يبدأ العمل به اعتباراً من يوم غد.

وذكرت مديرية مرور أربيل في بيان لها، أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ فعلياً بدءاً من يوم الخميس الموافق 18-12-2025.

وأوضحت المديرية في تعليماتها الجديدة، أنه يتوجب على كل مواطن يراجع "قسم الإجازات"، التوجه أولاً إلى "مكتب دائرة التكنولوجيا والمعلومات" المتواجد داخل القسم نفسه، وذلك كخطوة أولية إجبارية قبل البدء بأي إجراءات أخرى للمعاملة.

وبينت مرور أربيل أن الهدف من هذا الإجراء هو تسجيل "الرقم الشخصي الخاص" (UPN) للمواطنين الذين تُسجل بياناتهم للمرة الأولى، فضلاً عن إجراء عملية "تحديث البيانات" (Update) للأشخاص الذين يمتلكون بيانات مسجلة مسبقاً.

وأكدت المديرية في ختام بيانها، أن هذه الخطوة تأتي بهدف تقديم التسهيلات للمواطنين وضمان سرعة إنجاز معاملاتهم داخل الدوائر المختصة.