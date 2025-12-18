مقر بارزاني يشيد بتضامن الكوردستانيين بعد الفيضانات في جمجمال

منذ 3 ساعات

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مناطق حدود جمجمال والمناطق المجاورة، قدمت المنظمات والمواطنون وشعب كوردستان عامة، وفي مختلف المناطق، مساعدات واسعة للمتضررين من هذا الحدث.

وفي هذا الإطار، نعرب عن امتناننا لكل من ساهم في دعم المتضررين، فهذا يعكس أسمى معاني التضامن والوحدة الوطنية والقومية بين الكوردستانيين ويحظى بتقدير كبير.

نتمنى السلامة والأمان لجميع المواطنين الأعزاء في كوردستان.

مقر بارزاني

18 كانون الأول/ديسمبر 2025