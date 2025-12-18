الحزب الديمقراطي الكوردستاني يحدّد مسارات المرحلة المقبلة ويؤكد: الحوار مفتوح وتوحيد الموقف الكوردي أولوية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، برعاية الرئيس مسعود بارزاني، اجتماعًا موسّعًا اليوم الخميس 18 كانون الأول 2025، بحضور نائبي رئيس الحزب وأعضاء اللجنة المركزية ومسؤولي الفروع، خُصّص لمناقشة أبرز الملفات السياسية والتنظيمية على الساحتين المحلية والاتحادية، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية.

واستُهلّ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح شهداء كوردستان، وفي مقدمتهم القائد الخالد الملا مصطفى بارزاني، والراحل إدريس بارزاني، قبل الشروع في مناقشة جملة من القضايا الراهنة واتخاذ قرارات بشأنها.

ملف تشكيل حكومة الإقليم

وفي ما يتعلق بتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان، أعرب الحزب عن أسفه لاستمرار تعطّل برلمان كوردستان وعدم انتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة حتى الآن، رغم مرور فترة على انتهاء الانتخابات. وأكد أنّ الحزب فتح باب الحوار مع مختلف القوى السياسية عبر وفد خاص بهدف تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، إلا أنّ بعض الأطراف فضّلت البقاء في صفوف المعارضة، وهو خيار تم احترامه.

وأشار الاجتماع إلى أنّ الحوار مع الاتحاد الوطني الكردستاني استمر لفترة طويلة، وبُذلت جهود كبيرة للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات مجلس النواب العراقي، إلا أنّ المفاوضات تأخرت بسبب تقديرات مسبقة غير دقيقة لنتائج الانتخابات، ما أدى إلى إطالة أمدها إلى ما بعد انتخابات 11 تشرين الثاني 2025.

وشدّد الحزب على أنّ باب الحوار لا يزال مفتوحًا وفق نتائج واستحقاقات انتخابات برلمان كوردستان، مع التأكيد على احترام إرادة الناخبين، ورفض خلط مسار تشكيل حكومة الإقليم بمسار الحكومة الاتحادية، داعيًا إلى حسم ملف الإقليم أولًا ثم الانتقال إلى خطوات مشتركة مع بغداد.

نتائج انتخابات مجلس النواب

وعلى صعيد الانتخابات الاتحادية، اعتبر الاجتماع فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني في انتخابات مجلس النواب التي جرت في 11/11/2025 “نجاحًا كبيرًا”، بعد حصوله على أكثر من مليون ومئة ألف صوت، ونيله عددًا بارزًا من المقاعد في محافظات الإقليم والعراق.

وأرجع الحزب هذا الفوز إلى تضحيات الشهداء، وكفاءة كوادره، وثقة جماهيره، والالتزام بنهج البارزاني، معربًا عن شكره لجميع المسؤولين الحزبيين والحكوميين، والبيشمركة، وأعضاء الحزب، واللجان الانتخابية، والأجهزة الأمنية التي أسهمت في توفير أجواء آمنة للعملية الانتخابية.

كما هنّأ الاجتماع المرشحين الفائزين، داعيًا نواب الحزب إلى تمثيل هموم المواطنين والدفاع عن مطالبهم، والعمل على تشريع قوانين تخدم الشعب العراقي وتعزز مبادئ الحكم الرشيد، إلى جانب ممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة الاتحادية.

الموقف الكوردي في بغداد

وأكد الاجتماع ضرورة توحيد الموقف الكوردي في بغداد، والتفاوض بصوت واحد بوصف الكرد قومية شريكة في إدارة الدولة العراقية، وليس مجرد أطراف حزبية، مع التشديد على الشراكة الحقيقية مع المكونات العراقية الأخرى، وفق أسس التوازن والتوافق التي نصّ عليها الدستور العراقي.

كما دعا إلى الإسراع في تنفيذ الملفات الدستورية العالقة، وفي مقدمتها المادة 140، وتشكيل مجلس الاتحاد، وتنظيم المحكمة الاتحادية، وتشريع قوانين النفط والغاز، وتعديل قانون الانتخابات بما يحقق العدالة، إلى جانب إيجاد حل دائم لمشكلة الموازنة ورواتب إقليم كوردستان.

تطورات إقليمية وتنظيمية

وتناول الاجتماع الأوضاع السياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أنّ التطورات المتعلقة بالقضية الكردية في تركيا ومسار السلام تشكّل عامل أمل وانعكاسًا إيجابيًا على استقرار المنطقة. كما ناقش التغيرات في سوريا، مؤكدًا أهمية احترام حقوق جميع مكوناتها، وفي مقدمتها الشعب الكردي، وترسيخ التعايش السلمي بينها.

وعلى الصعيد التنظيمي، استعرض مكتب تنظيم المحافظات نشاطاته والتحديات التي تواجهه، مع طرح مقترحات لتعزيز التواصل مع الجماهير في المدن والأرياف، وتسريع إيصال مطالبهم إلى القيادة، بما ينعكس على أداء ممثلي الحزب في حكومتي الإقليم والاتحاد.

قرارات المرحلة المقبلة

وفي ختام الاجتماع، اتخذت اللجنة المركزية عددًا من القرارات المتعلقة بالملفات المطروحة، مؤكدة استمرارها في متابعة التطورات السياسية، والعمل على حماية مصالح شعب كوردستان وتعزيز دوره كشريك أساسي في العملية السياسية العراقية.