الكرملين: إعادة تركيا منظومات "إس-400" لن تؤثر على العلاقات مع موسكو

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو لا تعتقد أن احتمال إعادة تركيا منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" سيؤثر سلباً على العلاقات الروسية - التركية.

وأوضح بيسكوف، رداً على سؤال صحفي بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة قد تشكل ضربة للعلاقات بين البلدين، قائلاً: "لا، نحن لا نرى ذلك".

وأشار إلى أن مسألة إعادة أنقرة لمنظومة "إس-400" لم تكن مدرجة على جدول أعمال المحادثات الأخيرة التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً: "هذا الموضوع لم يُطرح للنقاش".

ويأتي تصريح بيسكوف عقب تقارير نشرتها وكالة "بلومبيرغ" أفادت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤيد فكرة إعادة المنظومات التي اشترتها أنقرة من روسيا عام 2019، في إطار مساعٍ لإرضاء واشنطن.

وفي السياق ذاته، كان السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك قد صرّح مؤخراً بأن عودة أنقرة إلى برنامج مقاتلات "إف-35" الأمريكية مشروطة بتوقفها عن تشغيل أو امتلاك منظومات "إس-400".

المصدر: وكالات