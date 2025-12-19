ترامب يحض أوكرانيا على "التحرك سريعا" في المفاوضات حول إنهاء النزاع

منذ ساعة

حض دونالد ترامب أوكرانيا الخميس على"التحرك سريعا" في المفاوضات حول خطة تهدف الى إنهاء النزاع مع روسيا.

وقال الرئيس الأميركي متحدثا الى الصحافيين في المكتب البيضوي إن المفاوضين "على وشك التوصل الى أمر ما، ولكن آمل أن تتحرك أوكرانيا سريعا... في كل مرة يطيلون فيها الأمر، تغير روسيا رأيها".

ومن المقرر أن يعقد الموفدون الروس والأميركيون اجتماعا نهاية هذا الاسبوع في ميامي بفلوريدا.

ويسعى ترامب جاهدا للتوصل إلى اتفاق سريع لإنهاء القتال، وقد اقترحت فرق التفاوض مسودات خطط لإنهاء الحرب التي اندلعت بسبب الغزو الروسي عام 2022.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس إنه من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر بالمفاوض الأوكراني رستم عمروف في فلوريدا نهاية هذا الأسبوع.

وتعقد هذه الجولة الجديدة من المباحثات بعدما تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "تقدم" نحو تسوية بين كييف وواشنطن حول مضمون خطة ستقدم الى موسكو لإنهاء القتال، وذلك بعد اجتماعات في برلين ضمت مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين.

لكن زيلينسكي حذر من أن روسيا تستعد لعام جديد "من الحرب" في 2026.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء أن اهداف حملته العسكرية في أوكرانيا "ستتحقق من دون أدنى شك".

ولم تعرف تفاصيل الخطة الاميركية بعد تعديلها مع الأوكرانيين في لقاءات برلين، لكن كييف أفادت بأنها تشمل تنازلات من جانبها على صعيد الأراضي.

واعلنت الولايات المتحدة من جانبها ان النسخة الاخيرة تتضمن ضمانات أمنية "قوية جدا" تصب في صالح أوكرانيا ومقبولة لدى روسيا.

واعتبرت كييف وحلفاؤها الاوروبيون أن الصيغة الاساسية لخطة واشنطن تستجيب لمطالب الكرملين الى حد بعيد.