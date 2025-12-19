طقس العراق.. أمطار خفيفة بدءاً من الاثنين المقبل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار خفيفة بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 19 كانون الاول 2025، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

وتابع، أن "درجة الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ودهوك 15، والأنبار ونينوى والديوانية والمثنى 17، وأربيل والنجف الأشرف 18، وكركوك وصلاح الدين وبابل وكربلاء المقدسة وذي قار والبصرة 19، وبغداد وواسط وميسان 20، وديالى 21".

وأضاف، أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

وبين أن "الاثنين المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط الأمطار الخفيفة في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم"

وأشار البيان إلى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".