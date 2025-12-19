نيجيرفان بارزاني يهنئ الإيزيديين بعيد صيام إيزي

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم، برقية تهنئة إلى مير الإيزيديين، وبابا شيخ، والمجلس الروحاني، وكافة الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول "عيد صيام إيزي" (جەژنا ڕۆژیێن ئێزی).

وأعرب نيجيرفان بارزاني في رسالته عن تمنياته بأن ينعم الأخوة والأخوات الإيزيديون بالأمن والاستقرار، وأن تمر أعيادهم دائماً ببهجة وسرور، مؤكداً اعتزازه بروح التعايش في إقليم كوردستان.

وفي سياق رسالته، شدد نيجيرفان بارزاني على الدعم المطلق لحقوق المكون الإيزيدي، مؤكداً التزام رئاسة إقليم كوردستان بمواصلة العمل الحثيث من أجل تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار، وتأمين العودة الطوعية والكريمة للنازحين إلى ديارهم، فضلاً عن المضي قدماً في مشاريع إعادة إعمار المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية لها.

واختتم رئيس إقليم كوردستان تهنئته بتجديد الدعم الكامل للمطالب المشروعة للإيزيديين، متمنياً أن يكون هذا العيد فاتحة خير وسلام على الجميع.