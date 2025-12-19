مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أسفر تحطّم طائرة خاصة في ولاية كارولاينا الشمالية في جنوب شرق الولايات المتحدة الخميس، عن مقتل سبعة أشخاص، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

ووقع الحادث أثناء هبوط الطائرة في مطار ستيتسفيل في مقاطعة إيريديل، وتسبّب في حريق هائل في الموقع وفقا لصور بثّتها محطات تلفزيون محلية.

وقال قائد شرطة المقاطعة دارن كامبل لوكالة فرانس برس، إنّ سبعة أشخاص كانوا على متن الطائرة لم ينجوا من حادث التحطم.

من جانبها، أفادت الهيئة الفدرالية الأميركية لسلامة النقل، في منشور على منصة إكس عن "حادث مميت" في ستيتسفيل، وأعلنت إرسال فريق إلى المكان للتحقيق في ملابسات الحادث.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فقد كان سائق سيارات سباق ناسكار المتقاعد غريغ بيفل وزوجته وطفلاهما من بين ركاب الطائرة، وفقدوا حياتهم.

وقال النائب عن كارولاينا الشمالية ريتشارد هادسن في منشور على منصة إكس، "أشعر بحزن عميق لفقدان غريغ وكريستينا وطفلَيهما، وأتقدم بأحر التعازي لكل من أحبّهم".