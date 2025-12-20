وزارة البيشمركة تشكّل لجنة تحقيق بحادثة تعرض أحد موظفيها للاعتداء في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم السبت 20 كانون الثاني 2025، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة على خلفية حادثة تعرّض لها أحد موظفيها في مدينة أربيل، ووصفتها بـ "غير المرغوب فيها".

وذكر مكتب الإعلام الصحفي لوزير البيشمركة في بيان أن ميرّان بكر عبد الرحمن، وهو موظف في الوزارة، تعرّض في وقتٍ متأخر من أمس الجمعة لحادثة أمنية.

مؤكداً أن اللجنة ستتولى متابعة ملابسات الحادث وكشف تفاصيله للرأي العام.

وأوضح البيان، في سياق توضيحي، أن ميرّان بكر كان قد ترك منصب السكرتير الصحفي لوزير البيشمركة منذ نحو عامين، ولا يشغل حالياً أي منصب إعلامي في الوزارة.

وكان ميران بكر، وهو عضو في الاتحاد الوطني الكوردستاني، قد كشف لـ كوردستان24، تفاصيل ما وصفه بحادثة اختطاف واعتداء تعرّض لها في حي الشهداء بمدينة أربيل، بالقرب من المكتب السياسي للاتحاد الوطني.

وقال بكر إنه تعرّض للهجوم من قبل قوة مدرّبة بعد دقائق من خروجه من منزل أحد أصدقائه، مشيراً إلى أنه جرى تكبيله وتعصيب رأسه قبل اقتياده داخل مركبة، حيث تعرّض للضرب والإهانات.

وأضاف أنه احتُجز لمدة ثلاث ساعات من دون معرفة مكان وجوده، قبل أن تُفتَّش المركبة وتُصادر هويته.

مؤكداً أن القوة تعاملت معه بأسلوب وصفه بـ "البلطجي وبعيد عن القيم الإنسانية"، قبل أن تعلن لاحقاً أن ما جرى كان نتيجة "سوء فهم" وتقدّم اعتذارها.

وأشار بكر إلى أن الاعتداء خلّف أضراراً جسدية، من بينها تمزق في غشاء الأذن وإصابة بكسور، لافتاً إلى أن طريقة الضرب كانت احترافية، وأن القوة التي نفذت العملية تابعة لقوات مكافحة الإرهاب وأسايش الاتحاد الوطني.

وفي ختام حديثه، حذّر بكر من ما وصفه بتصاعد أساليب الاعتداء على الصحفيين، مؤكداً أن ما جرى لم يكن عشوائياً، بل كان مخططاً له مسبقاً.