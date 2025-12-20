لجنة الإغاثة في جمجمال: جمع 11 مليار دينار لدعم المتضررين من السيول

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت لجنة الإغاثة وإعادة الإعمار في جمجمال أن إجمالي المبالغ التي جُمعت لمساعدة المتضررين من سيول جمجمال والمناطق المحيطة بها تجاوز 11 مليار دينار، على أن تبدأ عملية توزيعها مطلع الأسبوع المقبل.

اليوم السبت 20 كانون الأول/ديسمبر 2025، قال عطا محمد، عضو لجنة الإغاثة وإعادة الإعمار في جمجمال، إن المبالغ التي جُمعت حتى الآن كدعم لتعويض المتضررين من السيول في جمجمال وتكية وشورش بلغت أكثر من 11 مليار و500 مليون دينار.

وبشأن آلية التوزيع، أوضح أحمد أنور، رئيس لجنة الإغاثة وإعادة الإعمار في جمجمال، أن عملية توزيع الأموال ستنطلق يوم الاثنين، حيث سيجري في المرحلة الأولى تعويض الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات الشخصية، تليها لاحقاً مرحلة تعويض المحال التجارية والمرافق العامة.

وأكد أن اللجنة تبذل جهوداً لإنهاء كامل عملية التعويض قبل نهاية العام الجاري.

ومن جانب آخر، أشارت اللجنة إلى أنها أعدّت توصيات خاصة سترفعها إلى حكومة إقليم كوردستان، بهدف منع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.

يُذكر أنه يوم الثلاثاء 9 كانون الأول/ديسمبر 2025، تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق مختلفة من إقليم كوردستان، ولا سيما ضمن حدود محافظة السليمانية، بحدوث سيول ألحقت أضراراً كبيرة بممتلكات المواطنين، كما أسفرت في مناطق گرميان وجمجمال عن فقدان عدد من الأشخاص.