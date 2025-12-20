الأردن يؤكد مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية بسوريا على تنظيم الدولة الإسلامية

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد الجيش الأردني مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية الليلية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بعد أسبوع على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين في تدمر وسط سوريا.

وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو الملكي نفذ "ضربات جوية دقيقة استهدفت عدداً من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في مناطق جنوبي سوريا، هذه العملية جاءت في إطار الحرب على الإرهاب ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة".

واوضح البيان ان المشاركة بالعملية "تأتي بالتعاون مع الولايات المتحدة في إطار عمليات التحالف الدولي والذي انضمت إليه الحكومة السورية مؤخرا ضد تنظيم داعش، خاصة بعد أن أعاد تنظيم داعش الإرهابي من إنتاج نفسه وبناء قدراته في جنوب سوريا".

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" في بيان "ضرب أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا بواسطة الطائرات مقاتلة والمروحيات هجومية والمدفعية"، وأكدت مساهمة سلاح الجوّ الأردني بالغارات.

وأسفرت الضربات الأميركية الليلية عن مقتل خمسة عناصر على الأقل من تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

